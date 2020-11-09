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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محلل سياسي: حضرموت قالت كلمتها وأعلنت موقفها ورفضت الإخوان وعصابات الارهاب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 نوفمبر 2020
خاص- الخليج 365
علق المحلل السياسي "عبد القادر ثابت قاسم العبدلي"، على تصريحات وزير الخارجية محمد الحضرمي ضد النخبة الحضرمية ووصفه لها بالمليشيات.
وقال ثابت في تصريحات خاصة، إن تصريحات الحضرمي مع العلم أنه ليس حضرمي ولامن أصول حضرمية ليصف النخبه الحضرمية بأنها مليشيات، وقام محافظ حضرموت اللواء فرج سالمين البحسني بالاتصال بالرئيس هادي معبرآ عن رفضه لتوصيف النخبه الحضرمية بالمليشيات.
ورغم إتصال محافظ حضرموت بالرئيس هادي معبراً عن رفضه لتوصيف النخبة الحضرمية بالمليشيات والذي بدوره أي الرئيس هادي طلب من وزير خارجيته الاعتذار للنخبه الحضرمية جاء التصريح الثاني لهذا الوزير ليهين رئيسه بكل وقاحه،حيث قال لن أعتذر، مع العلم أن النخبة شكلت بقرار رئاسي، لكن حضرموت قالت كلمتها وأعلنت موقفها ورفضت الإخوان وعصابات الارهاب والداعمين لهم قطر وتركيا في حشد جماهيري لم تشهد حضرموت مثله.
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