شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. لملس يوقف مدير بريد عدن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - المحافظ لملس يقوم بزيارة مفاجئة لمبنى البريد ويوقف مديره العام
عدن - خاص.
قام محافظ العاصمة الاستاذ احمد حامد لملس اليوم الاثنين بزيارة مفاجئة لبريد عدن حيث اطلع على أوضاعه والوقوف المباشر على سير العمل فيه.
ووصل المحافظ مبنى الإدارة العامة للبريد في تمام الساعة التاسعة صباحا في ضل غياب المدير العام.
وبسبب تغيب الإدارة عن العمل وإهمالها الملحوظ وعدم الاهتمام بالنظافة وشكاوى المواطنين المراجعين للبريد الذي نتج عنه تعطيل معاملات المواطنين ومصالحهم وجه المحافظ بإيقاف مدير عام البريد عن العمل.
وخلال الزيارة التقى المحافظ بعدد من المواطنين في بريد خور مكسر الذين قدموا له عدد من الشكاوى حول المعاملة السيئة والمماطلة التي يتعرضون لها أثناء استلام رواتبهم.
وشدد المحافظ على تسهيل معاملات المواطنين ، مؤكدا أخذ شكاويهم بعين الاعتبار والعمل على معالجة وإصلاح أوضاع البريد.
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