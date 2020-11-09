شكرا لبحثكم عن خبر الوكيل "محمد سعيد سالم" يكشف سر رسالة الرئيس الزبيدي لجو بايدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن/خاص

كشف وكيل الاعلام بالسلطة المحلية بالعاصمة عدن الاستاذ محمد سعيد سالم عن الأصداء الايجابية التي عمت الأوساط المختلفة في العاصمة عدن، بعد الرسالة التي وجهها الرئيس عيدروس قاسم الزبيدي الى الرئيس الامريكي جو بايدن، مهنئا إياه بالفوز الكبير بالانتخابات الامريكية رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية..

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واكد الوكيل محمد سعيد سالم ان الجماهير الجنوبية في العاصمة عدن وباقي مناطق ارض الجنوب، تدعم ماجاء في رسالة الرئيس عيدروس الزبيدي باعتباره مفوضا عن شعب الجنوب، في كل مايعبر عن تطلعاته، على طريق نيل كامل حقوقه المشروعة وفي مقدمتها استعادة دولته كاملة السيادة وتعزيز العلاقة الوثيقة مع الولايات المتحدة الامريكية، وباقي دول العالم بما يضمن تحقيق الاهداف والمصالح المشتركة معها، والامن والاستقرار في المنطقة..

وقال الوكيل سالم ان جهود قيادة المجلس الانتقالي في الداخل والخارج، تجري وسط تحديات كبيرة يخوضها الامين العام للمجلس الانتقالي محافظ العاصمة عدن الاستاذ احمد حامد لملس ، وفي المقدمة منها تحسين الخدمات، وتعزيز ماتحقق منها، والعمل مع مكونات السلطة المحلية في المديريات والأجهزة التنفيذية في العاصمة عدن، على الحد من التراكمات السلبية، التي شملت مختلف مجالات الحياة الانسانية والمجتمعية، خلال العقود الثلاثة الماضية.

ونوه وكيل الاعلام سالم الى نبض الشارع في عدن والذي يتمسك بحضور الدولة وسيادة النظام والقانون وتعزيز الدور الرقابي في ديوان المحافظة والمديريات ومؤسسات الدولة في عدن واعتماد منهج واضح ومعلن في مكافحة الفساد وتأسيس قواعد للنزاهة والحكم الرشيد.