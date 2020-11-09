شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يتلقون ضربة قاتلة والجيش يصدر هذا البيان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلنت القوات الحكومية، الأحد، توجيه ضربات موجعة لمسلحي الحوثيين في محافظة الجوف شمالي اليمن.

وأوضح الناطق باسم المنطقة العسكرية السادسة العقيد ربيع القرشي، في بيان أن مقاتلات التحالف نفذت ضربات جوية متتالية على حشود وتجمعات أفراد وآليات للحوثيين شرقي مدينة الحزم المركز الرئيسي لمحافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

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وأشار العقيد القرشي، إلى أن "التجمعات والآليات التابعة للحوثيين، كانت في طريقها لتعزيز عناصرها في جبهات الجدعان، ونجد العتق في مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء"، مؤكداً تدمير تلك التعزيزات بعدد من الضربات الجوية.



وتكثف القوات الحكومية من عملياتها العسكرية في محافظة الجوف المحاددة للسعودية، بهدف استعادة مدينة الحزم التي كانت جماعة الحوثيين سيطرت عليها في مارس الماضي.

والسبت الماضي، أعلنت القوات الحكومية استعادتها لمواقع جديدة في الجوف، أبرزها "جبال الدقيقة جنوب معسكر الخنجر الاستراتيجي شرقي مديرية خب والشعف".