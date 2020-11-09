شكرا لبحثكم عن خبر اتفاق جديد بين الحوثيين والقوات الحكومية في مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

نجحت وساطة قبلية في إطلاق سراح 80 أسيرا خلال أسبوع بصفقة تبادل جرت بين جماعة الحوثيين والجيش الوطني في محافظة مأرب.

وقال مصدر حقوقي إن صفقة التبادل جرت للتفاوض القبلي مع جماعة الحوثي لإطلاق سراح 40 أسيرا من أبناء محافظة مأرب كانوا قد أسروا قبل أربعة أشهر خلال المعارك الأخيرة جنوبي المحافظة.

وأضاف المصدر أن طرفي الشرعية (الجيش ومقاومة مأرب) أطلقوا 40 أسيرا من عناصر الحوثي ممن تم أسرهم مؤخرا في ذات المنطقة وفقاً للموقع بوست.



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وأكد المصدر أن الوساطة التي قادت التفاوض قام بها قبليون بدعم وإسناد من منظمات حقوقية في صنعاء ومأرب لم يسمها المصدر حفاظا على استمرار أعمالهم في إتمام صفقات التبادل.

وأشار إلى أن الأسرى المفرج عنهم من سجون الحوثيين تم إطلاقهم خلال أسبوع على مراحل واكتمل بعدد 40 أسيرا موزعين على مديريات جبل مراد ومدغل ومجزر والجدعان وهي المناطق التي تشهد حاليا مواجهات عنيفة بين الجيش الوطني والحوثيين.

ومنتصقف أكتوبر الماضي، انتهت أكبر عملية تبادل أسرى بين أطراف الصراع في اليمن منذ بداية الحرب نهاية مارس 2015.

وسيرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، خلال يومين، 11 رحلة جوية من وإلى 5 مدن في اليمن والسعودية، تم خلالها إطلاق سراح 1056 أسير ومعتقل من الطرفين.