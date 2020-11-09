شكرا لبحثكم عن خبر بايدن يلغي قرار حظر سفر اليمنيين إلى أمريكا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قالت صحيفة الـ (واشنطن بوست) الأمريكية، أمس السبت إن الرئيس الأمريكي المنتخب، “جو بايدن” سيوقع سلسلة من القرارات التنفيذية فور توليه المنصب رسميًا، في العشرين من يناير، بداية العام المقبل.

Advertisements

وسيوقع بايدن، بحسب ما نقلته الصحيفة الأمريكية، قرارًا يلغي حظر السفر على بعض البلدان الإسلامية من بينها اليمن، والذي كان قد أمر به الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته “دونالد ترمب” في يناير 2017.

وأشارت الصحيفة إلى أن القرارات التي من المرتقب أن يوقعها بايدن لمرشح الديمقراطي الفائز في الإنتخابات الأمريكية الحالية ستشمل إعادة انضمام أمريكا إلى اتفاقية باريس للمناخ، وإلغاء قرار الانسحاب من منظمة الصحة العالمية. ولا تزال الحدود والمنافذ الأمريكية مغلقة منذ ثلاثة أعوام على مواطني سبع دول معظمها ذات أغلبيات مسلمة، حيث يمنع القرار الذي اتخذه ترمب سفر مواطني: ليبيا، إيران، الصومال، سوريا، اليمن، السودان، والعراق، إلى الولايات المتحدة.

وتسبب قرار الحظر بتشتيت الكثير من العائلات اليمنية والأمريكية التي كانت تغادر أمريكا إلى بلدها الأم اليمن بهدف الزيارة، وتعود مجددًا.