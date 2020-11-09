شاهد الصور التي عثر عليها في ذمار اثناء حفر بئر جديد

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يزيد بن سلمان - شبوة - قام بعض من ابناء منطقة وصاب العالي بمحافظة ذمار بحفر بيارة. وقال مواطنون لكريتر سكاي بأنه حين توصلوا الى مسافة 4 قامات فوجئوا بدرج مقضض وسرداب. Advertisements واشار المواطنون الى انهم توقفوا عن العمل لكي يستشيروا مهندسين الآثار. وهذه صور للدرج الذي شاهدها أبناء وصاب

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