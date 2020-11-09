شكرا لبحثكم عن خبر نجل مؤسس جماعة الحوثي يحتل منزل ياسر العواضي بصنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشف الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام الشيخ ياسر العواضي عن نهب نجل مؤسس جماعة الحوثيين علي بن حسين الحوثي منزله في العاصمة صنعاء.

وقال العواضي في تغريدة على "تويتر" الأحد، ” أبلغني صديق في أمانة العاصمة أن مايسمى الحارس القضائي أبلغه باحتلال علي حسين الحوثي نائب وزير داخلية الحوثيين احتل بيتي المنهوب في حي السفارة الالمانية بصنعاء وسكن فيه”.

وأضاف العواضي “ليس هذا المهم .. الأهم أنه طالما قيادات الحوثي بدأت تتضح للناس مقراتها وسكنها فهذا مؤشر أنه طاب لهم المقام وقربت” وفق قوله.



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ومنتصف يوليو الماضي أقدمت جماعة الحوثيين، على مصادرة منازل ومحلات تابعة للقيادي المؤتمري البارز ياسر العواضي وأسرته في العاصمة صنعاء.

وأظهرت وثيقة رسمية قيام من يسمى بالحارس القضائي التابع للجماعة اللواء صالح مسفر الشاعر بتأجير منزل ومحلات الشيخ العواضي في حي الصافية جنوب العاصمة صنعاء.

وكانت مجاميع حوثية اقتحمت منازل أسرة العواضي في العاصمة صنعاء وسيطرت عليه بقوة السلاح، عقب أسابيع من سيطرتهم على مديرية ردمان بمحافظة البيضاء بعد معارك عنيفة مع رجال القبائل بقيادة الشيخ العواضي.

وأصدرت جماعة الحوثيين لنفسها مذكرات قضائية تخولها السيطرة على منازل عشرات المسؤولين والسياسيين المعارضين لها، باعتبارهم "خونة"، كما سيطرت على ممتلكات خاصة لهم طيلة الفترة الماضية.