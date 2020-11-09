منظمة الهجرة الدولية: المناطق القريبة من مأرب والجوف الأكثر تضرراً من الحرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 نوفمبر 2020

الخليج 365 ـ متابعات

أكدت منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة، الأحد 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020م، أن الحرب في اليمن ما تزال في أوجها.



وأضافت منظمة الهجرة الدولية، في تغريدة لها اليوم على موقع "تويتر"، أن الصراع في اليمن ما زال على أشده.

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وتابعت أن "المناطق القريبة من مأرب والجوف تعتبر هي الأكثر تضرراً، مما يزيد من احتياجات النازحين والمخاطر التي تتهددهم".

وأشارت إلى أنها دعمت منذ بداية العام الحالي بأكثر من 6,500 مأوى منقذ للحياة في مأرب.

وشهدت محافظة مأرب معارك متقطعة، لكنها اشتدت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في عدد من جبهاتها الشرقية والجنوبية وامتدت إلى الشمالية بالتزامن مع مواجهات مماثلة في جبهات محافظة الجوف الواقعة على حدودها الشمالية.

ويشير تقرير سابق للمنظمة الدولية للهجرة إلى نزح أكثر من 90 ألف شخص في مأرب منذ مطلع العام الجاري.

وتمثل مدينة مأرب ملجأً لكثير من النازحين الذين غادروا منازلهم هرباً من المعارك التي احتدمت في مناطقهم على أمل أن تستقر لاحقاً، وهو ما لم يحدث حتى اللحظة.