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عدن - ياسمين الشرقاوي - فتحت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي النار على طليقها رجل الأعمال المصري الشهير أحمد أبو هشيمة بعد بزواجه من الفنانة ياسمين صبري.

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فضيحة جنسية مدوية قد تدمر مستقبل أحمد أبو هشيمة

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هيفاء شاركت عبر حسابها الرسمي في إنستجرام منشور جاء فيه: "ليه تدخلوني بقصة مش قصتي؟ "الخطة فاشلة" ناسك تساعدك انتوا أحرار ببعض! بس أنا سيرتي مش هتغطي عالفضيحة أم جلاجل ولا الجرسة أم حناجل.

تعليق هيفاء أثار الجدل في البداية حول من هو المقصود، لكن استخدام هيفاء لايموجي النمر حسم الأمر بأن المقصود أبو هشيمة، والمقصود بـ "الفضيحة" ما واجهه أبو هشيمة بعد انتشار فيديوهات جنسية له منذ مدة قريبة.

وكان أبو هشيمة ظهر في فيديو مسرب وهو يتكلم بشكل غير لائق عن علاقاته مع نساء الوسط الفني المصري وسخريته من أغلبنهن ووصفهن بالرخيصات والغير احترافيات وتباهيه بعلاقاته الجنسية معهن لكنه لم يتم التأكد من صحته.

وأعلنت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي رسمياً انفصالها عن زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة منتصف العام 2012 بعد زواج دام ست سنوات.

وعقد رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة قرانه على الممثلة ياسمين صبري، منتصف إبريل الماضي، في حضور عائلي فقط، مراعاة للظروف الحالية وتدابير الوقاية الصحية بسبب انتشار كوفيد 19.

وكان أبوهشيمة وياسمين كشفا عن خطبتهما منتصف مارس/آذار الماضي، من خلال صورة نشرها رجل الأعمال عبر حسابه على تطبيق "أنستقرام" دون الكشف عن هوية العروس، تبعها بالإعلان الرسمي بعد ذلك.