شكرا لقرائتكم خبر عن فنان إيطالي يفجر مفاجأة: عاشرت إيفانكا ترامب وهي مقرفة ومثيرة للاشمئزاز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين الشرقاوي - شن فنان إيطالي شهير هجوم عنيف على إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا إلى أنه يعرفها جيدًا هي وأخواتها بحكم أنه كان زوج والدتها، واصفهم بالحثالة والمقرفين.

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وقال روسانو روبيكوندي، الزوج السابق للزوجة الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن علاقته بطليقته إيفانا لا تزال طيبة، لكن مشاعره ليست كذلك تجاه أبنائها ” دونالد جونيور وإريرك ترامب وإيفانكا ترامب”.

وأضاف روبيكوندي في تصريحات لهوف بوست، هذا الأسبوع، أنه عاشر أبنائها بالعيش معهم فترة، ويعتقد أن دونالد ترامب جونيور وإيفانكا ترامب وإريك ترامب “مثيرون للاشمئزاز”، ووصفهم بأنهم “حثالة” . وتابع: “هؤلاء الأشخاص يعبدون المال. ليس لديهم قلوب. إنهم نفايات”.

وأضاف الممثل الإيطالي البالغ من العمر 47 عاما: “دونالد الابن أحمق. إنهم لا شيء.. إنهم مقرفون. نحن نتحدث عن أطفال أغبياء، باستثناء إيفانكا. إنهم حثالة. قبل أن يقولوا أي شيء عني، سأغسل أفواههم بالصابون! إنهم وصمة عار على الإنسانية “.

تجدر الإشارة إلى أن إيفانا والدة إيفانكا وزوجة ترامب الأولى، هي كاتبة وعارضة أزياء، ولها كتاب "الأفضل لم يأت بعد: التعامل مع الطلاق والاستمتاع بالحياة مرة أخرى و رواية بعنوان "عن الحب وحده".

وتطلقت إيفانا من ترامب بعد الكشف عن وجود علاقة غرامية بينه وبين مارلا مابلز، التي أصبحت زوجته الثانية. إلا أنهما ما لبثا أن انفصلا في العام 1999، وبعد ست سنوات اقترن دونالد بميلانيا، لتصبح السيدة الأولى بالولايات المتحدة.