شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يعترفون بمصرع قيادات من العيار الثقيل في مأرب (أسماء) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اعترفت جماعة الحوثيين اليوم الأحد، بمقتل عدد من قياداتها العسكرية البارزة بنيران القوات الحكومية والقبائل المساندة لها بمحافظة مأرب (شمال شرق اليمن).

وأعلنت الجماعة تشييع كلا من العقيد وزير عبده العمدي والمقدم محمد يحيى الحارثي والمقدم محسن أحمد المحضار والمقدم بشار عادل الري والمقدم جمال محسن ذياب والمقدم عزيز مجاهد الخيشني والرائد وديع محمد ناشر والملازم أول أمجد حسين ناصر راجح والملازم عبدالمجيد محمد الهمداني والملازم أول أيمن علي القانص والملازم أول جلال حمود دهمان والملازم أول صخر أحمد قارع والمساعد عبدالله فيصل الشرعبي والمساعد محمد ناجي علي,

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وحضر التشييع وفقاً لوكالة سبأ الحوثية، محافظ مأرب المعين من قبل الجماعة علي طعيمان ورئيس هيئة العمليات اللواء الركن محمد المقداد ورئيس هيئة القوى البشرية اللواء طيار ركن يحيى الغبيسي المعينين من قبل الحوثيين.



وكان التحالف العربي موخراً إن جماعة الحوثي تخسر يومياً أكثر من 300 عنصر، بالإضافة إلى إبادة تعزيزاتها في محافظتي مأرب والجوف شمالي اليمن.

وصعدت جماعة الحوثيين مؤخراً عملياتها العسكرية بشكل كبير في محافظة مأرب سعياً منها للسيطرة على المحافظة النفطية حيث تدور في جبهاتها أعنف المعارك منذ اندلاع الحرب عام 2015.