شكرا لبحثكم عن خبر إعلان هام من شركة النفط الخاضعة لسيطرة الحوثيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلنت شركة النفط اليمنية في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين اليوم الأحد، إلى ميناء الحديدة غربي اليمن.

وقالت شركة النفط في بيان السفينة “هواسا” وصلت إلى غاطس ميناء الحديدة، تحمل 29 ألف و 619 طن من مادة البنزين.

Advertisements

والأسبوع الماضي، أعلنت شركة النفط اليمنية في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، عن وصول شحنة مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة غربي البلاد، تابعة للقطاع الخاص اليمني.



وأفادت شركة النفط في بيان مقتضب على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، أن السفينة "لورديس" رست في ميناء الحديدة وتحمل كمية 10.221 طناً من الديزل.

وتتهم جماعة الحوثيين التحالف والحكومة اليمنية باحتجاز عشرات السفن المحملة بالمشتقات النفطية، ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الجماعة.

وكانت الحكومة اليمنية أوقفت إصدار التصاريح لسفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة وعلقت العمل بالآلية الخاصة باستيراد الوقود إلى مناطق الحوثيين منذ نهاية مايو الماضي، متهمة الجماعة بالاستيلاء على رسوم المشتقات النفطية الموجودة في حساب خاص بفرع البنك المركزي بالحديدة