شكرا لبحثكم عن خبر جباري : اليمن أمام فرصة سانحة لإنهاء الحرب بعد فوز بايدن برئاسة أمريكا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قال نائب رئيس مجلس النواب اليمني ومستشار رئيس الجمهورية، عبدالعزيز جباري، إن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فرصة جيدة من أجل السلام في اليمن.

وأضاف جباري في تغريدة مقتضبة على"تويتر": "ننظر لفوز بايدن من زاوية مصلحة اليمن فقط، ونعتقد أن تغيير الإدارة في أمريكا فرصة جيدة يجب استغلالها من أجل تحقيق السلام في بلادنا".

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من جهته قال النائب الديمقراطي في الكونغرس الأمريكي، رو خانا، مساء السبت، إن بلاده ستعمل على وقف دعم الحرب في اليمن، وذلك بعد ساعات من إعلان وسائل الإعلام الأمريكية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن برئاسة أمريكا.



وفي وقت سابق من فجر اليوم، أعلن المرشح الديمقراطي جوبايدن فوزه في السباق الانتخابي، أمام المرشح الجمهوري الرئيس دونالد ترامب، الذي يرفض الاعتراف بالهزيمة حتى الآن.

يذكر أن بايدن تعهد في برنامجه الإنتخابي، بأنه سينهي دعم الولايات المتحدة للحرب في اليمن إذا انتُخب رئيساً.