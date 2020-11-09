القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية تكسر تسللاً حوثياً شمال غربي الضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 نوفمبر 2020

الخليج 365 ـ الضالع

كسرت القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية، فجر الاثنين 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020م، تسللاً لمليشيا الحوثي باتجاه مواقعها شمال غربي محافظة الضالع (جنوبي اليمن).

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وأكد مصدر عسكري في القوات المشتركة أن قواتهم مسنودة من المقاومة الجنوبية خاضت، فجر الأحد، مواجهات مسلحة، ضد عناصر متسللة لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، نحو مواقع تمركزهم في قطاع حبيل يحيى على حدودي مديريتي الحُشا وقعطبة.

وطبقا للمصدر، تم كسر التسلل الحوثي الذي استخدم فيه الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وتحقيق إصابات مباشرة لأهداف حوثية متحركة.

ورجح المصدر سقوط قتلى وجرحى بين أوساط الحوثيين، قبل إجبارهم على التراجع.

وذكر أن هدوء نسبياً مصحوباً بحذر شديد يسود مختلف بقية الجبهات بما فيها الواقعة على شمال وغربي قطاع الفاخر، بمديرية قعطبة، يتخلل ذلك الهدوء تراشقات نارية بختلف الأسلحة.