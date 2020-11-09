شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل وإصابة عدد من مليشيا الحوثي وتدمير آليات بقصف جوي بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 نوفمبر 2020 الخليج 365 ـ مأرب قصفت مقاتلات التحالف العربي، الاثنين 9 نوفمبر 2020م، مواقع وتعزيزات تابعة لميليشيات الحوثي بمحافظتي الجوف ومأرب (شمالي شرق اليمن) بالتزامن مع صد قوات الجيش ورجال القبائل لهجمات للميليشيات غربي مأرب.

وذكرت مصادر ميدانية، إن مقاتلات التحالف استهدفت بضربات عديدة مجاميع وآليات للمليشيات في منطقتي جبال الاقشع والندر شرق مدينة الحزم عاصمة الجوف. Advertisements كما استهدفت مقاتلات التحالف تعزيزات كانت في طريقها لتعزيز صفوف المليشيا في الجدعان والمخدرة ونجد العتق شمال غرب مأرب. ولفتت المصادر أن الغارات أسفرت عن تدمير رتل تعزيزات للمليشيا وأربعة أطقم تابعة لها وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات الحوثية. وبينت المصادر أن قوات الجيش ورجال القبائل صدت هجمات لمجاميع حوثية صوب مواقعها في المخدرة والجدعان غرب مأرب. وأشارت المصادر إلى أن قصفا مدفعيا استهدف تعزيزات حوثية في جبهتي مجزر وجبال صلب الممتدة لمديرية نهم التابعة لمحافظة صنعاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل وإصابة عدد من مليشيا الحوثي وتدمير آليات بقصف جوي بمأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.