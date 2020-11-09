مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا بقصف للمقاومة في البيضاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 نوفمبر 2020
الخليج 365 ـ البيضاء
قتل عدد من مسلحي ميليشيات الحوثي الانقلابية وجرح آخرون، الاثنين 8 نوفمبر 2020م، في استهداف أبطال المقاومة الشعبية ورجال القبائل مواقع وآليات حوثية بمديرية الصومعة محافظة البيضاء (وسط اليمن).
وذكرت مصادر ميدانية، إن أبطال المقاومة الشعبية المسنودين برجال القبائل في جبهة الحازمية استهدفوا بقصف مدفعي مواقع تحتلها مليشيات الحوثي وآليات تابعة لها.
وأشارت المصادر أن القصف أدى إلى مقتل عنصر وجرح آخرين من المليشيات، دون تحديد أعددهم.
يأتي ذلك بعد يوم على جرح عدد من مسلحي الميليشيات الحوثية وإحراق عتاد عسكري خلال هجوم للمقاومة على مواقعهم بالجبهة ذاتها.
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