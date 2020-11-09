شكرا لبحثكم عن خبر اللواء "الصبري" يستقيل من منصبه في تعز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قدم اللواء الركن عبد الكريم محمد الصبري وكيل محافظة تعز لشؤون الدفاع والأمن اليوم الأحد استقالته من منصبه.

وبحسب مدير مكتب الصبري أسامة العامري فإن اللواء الركن قدم استقالته بسبب ما آلت إليه الأوضاع في المحافظة. وتشهد محافظة تعز انفلاتا أمنيا وفوضى واسعين، في ظل تستر من جهات بعينها على عصابات التخريب، إلى جانب الكثير من التحديات التي تعرقل استكمال تحرير المحافظة من جماعة الحوثي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اللواء "الصبري" يستقيل من منصبه في تعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.