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البركاني ينفي امتلاكه لأي قصور في مصر

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يزيد بن سلمان - شبوة -  

نفى مكتب رئيس مجلس النواب، سلطان البركاني، السبت، حصوله على "قصر" في جمهورية مصر العربية من أحد رجال الأعمال اليمنيين.

وقال المصدر في بيان، "لا صحة لما أشيع من أكاذيب ومزاعم بحصول رئيس المجلس على قصر في مصر من التاجر حسن جيد".

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واعتبر البيان أن "ما اشيع لا يعدو كونه حلقة من سلسلة الافتراءات التي تستهدف البركاني، من خصوم لا يلقون بالاً للأخلاق والمروءة في الخصومة".
 

واتهم البيان "خصوم البركاني" بـ"استئجار ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتاب في الصحافة الاليكترونية للإساءة لرئيس مجلس النواب واختلاق أكاذيب بحقه".

وجدد البيان "التأكيد بشكل قاطع على عدم حصول البركاني على قصر أو شقة، لا في منطقة الشيخ زايد، ولا في أي مكان آخر، لا من التاجر حسن جيد، أو آخرين".

وأشار البيان إلى "نزاهة البركاني مالياً، واستقامته سياسياً، ووطنيته التي تشهد بها عقود طويلة من العمل الوطني والسياسي والبرلماني، سواء في مجلس النواب؛ أو في قيادة المؤتمر الشعبي العام".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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