شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يدشنون العمل بأول جهاز تنفس صناعي يمني في صنعاء والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أعلنت جماعة الحوثيين، السبت، تدشين العمل بأول جهاز تنفس صناعي، تم تصنيعه في اليمن بشكل كامل.
وكتب القيادي البارز في الجماعة، محمد علي الحوثي، على حسابه في "تويتر"، تدشين أول جهاز تنفس صناعي، للحماية والوقاية من أمراض فيروس كورونا المستجد، مصنع في اليمن بنسبة 100 بالمئة.
ودعا الحوثي وزارة الصحة والجهات المعنية إلى "الاطلاع على الجهاز ومنحه براءة الاختراع"، مؤكداً أنه "تم تجربته في المستشفى السعودي الألماني في صنعاء، وأثبت نجاحه، بحسب الأطباء".
وكانت وزارة الصحة في حكومة الحوثيين قالت في وقت سابق إن مختبراتها تعمل على إيجاد علاج لكورونا، لكنها تم تعلن عنه حتى الآن.
وترفض جماعة الحوثيين الإفصاح عن أرقام الإصابات والوفيات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.
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