شكرا لبحثكم عن خبر الجوازات السعودية توضح حول تعديل المدة في تأشيرة خروج وعودة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة -

أوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية مدى إمكانية تعديل المدة في تأشيرة خروج وعودة.

وقالت الجوازات عبر حسابها في تويتر أنه لا يمكن التعديل بعد إصدار التأشيرة يمكن إلغاءها واعادة الإصدار بالمدة المطلوبة ولا تسترد الرسوم.

جاد ذلك ردا على استفسار تلقاه الجوازات حول طريقة تعديل المدة في تأشيرة خروج وعودة.