شكرا لبحثكم عن خبر محافظ شبوة يوقع عقد مع شركة يوزد واي لإنشاء مشروع هو الأول من نوعه والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر إعلامية إن محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو وقع عقدإنشاء ميناء قناء مع شركة يوزد واي. وأضافت المصادر أن شركة يوزد واي يمثلها الأستاذ فهد العمودي تعمل بنظام الpot والذي يقضي بالتأجير المنتهي بالتمليك. ووفقا للعقد الموقع ستوفر الشركة المنفذة سفينة عائمة للمحروقات خلال 60 يوم من توقيع العقد. وافتتح المحافظ بن عديو عشرات المشاريع الخدمية وكذلك مايتعلق في البنية التحتية منذ توليه محافظا للمحافظة.

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