الحوثي يعلق على فوز بايدن بالانتخابات الأمريكية ويتحدث عن علاقته بإيقاف الحرب في اليمن

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يزيد بن سلمان - شبوة - علق القيادي بجماعة الحوثيين، محمد علي الحوثي رئيس مايسمى باللجنة الثورية التابعة لميليشيات الحوثي على فوز بايدن بالانتخابات الأمريكية.
وقال الحوثي إن "صداقة الديمقراطيين عميقة بالإخوان ورهان الديمقراطيين بإيقاف الحرب في اليمن قد يكون مُجديًا من هذا المنطلق".
وأضاف أن ذلك الخيار يصبح أكثر احتمالية بعد الفشل في تنفيذ اتفاق الرياض.
وكانت وسائل إعلام أمريكية أكدت فوز المرشح الديموقراطي جون بايدن بالانتخابات الأمريكية ليصبح الرئيس ال 46 في تاريخ أمريكا.
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