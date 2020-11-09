شكرا لبحثكم عن خبر تحذيرات من موجة إضطرابات في الطقس بمختلف المناطق اليمنية والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أصدر المركز الوطني للأرصاد اليمنية نشرته اليومية المتوقعة لأحوال الطقس خلال 24 ساعة في مختلف المناطق اليمنية.

وتوقعت النشرة أن تشهد المرتفعات الجبلية طقساً صحواً وبارداً نسبياً اثناء الليل والصباح الباكر على المحافظات الجبلية لمحافظات (صعدة ،عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء والضالع ) واجزاء من الهضاب الداخلية والمناطق المرتفعة من محافظات (اب ، لحج ،أبين وتعز) ويتوقع تشكل الشابورة المائية أو الضباب على أجزاء من المنحدرات الجبلية لمحافظات ( حجة، المحويت، ريمة، إب وتعز ), ويكون الطقس غائم جزئيا نهاراً ومن المحتمل تشكل السحب الركامية التي قد يرافقها هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من المرتفعات الجبلية الشمالية الغربية.

وسيكون الطقس في المناطق الساحلية صحواً الى غائم جزئياً مع احتمال تشكل السحب الركامية على السواحل الغربية في فترة ما بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة إلى قوية السرعة على الساحل الغربي و باب المندب وتتراوح سرعتها من 17 الى 27 عقدة مثيرة للأتربة والرمال، بينما تكون شمالية شرقية على خليج عدن وباب المندب معتدلة إلى نشطة السرعة ومعتدلة على الساحل الشرقي.

وأشارت النشرة إلى أن الطقس في المناطق الصحراوية سيكون صحواً وبارداً نسبيا اثناء الليل والصباح الباكر , بينما يكون الطقس صحو إلى غائم جزئياً أثناء النهار.

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وأضافت أن أرخبيل سقطرى ستشهد طقساً صحواً إلى غائم جزئياً بشكل عام، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة وسرعتها من 8 إلى 16 عقدة.

وتضمنت النشرة عدد من التنبيهات والتحذيرات كالتالي:-

1 - في المحافظات الجبلية من الأجواء الباردة نسبياً خاصة كبار السن والمرضى والأطفال والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر.

2 - المزارعين حفاظا على محاصيلهم الزراعية.

3 - سائقي المركبات في المنحدرات الجبلية لمحافظات ( صعده، حجة، المحويت، ريمة، إب وتعز ) من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الشابورة المائية أو الضباب.