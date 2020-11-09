شكرا لبحثكم عن خبر بالاسم: مليشيا الحوثي تعلن مصرع أكثر من 10 من قياداتها العسكرية في معارك مع الجيش الوطني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت ميليشيا الحوثي الانقلابية، السبت، مصرع 17 من مسلحيها، بينهم 11 ضابطاً، في معارك متفرقة مع قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.

وقالت وكالة "سبأ" بنسختها الحوثية، إن المليشيات شيعت السبت، 17 من عناصرها من بينهم 11 ضابطاً .

وذكرت أن القتلى هم : "العقيد خالد عبدالرحمن المعنقي والمقدم مقبل محمد فرحان والرائد ياسر قايد الشعفي والنقيب جلال عبده الهاملي والنقيب يحيى حسن الرشاء والنقيب طه علي الصلاعي والنقيب فضل محمد العبال والملازم أول عبدالمغني علي الهتار والجنود عايض طلعت كامل وحمزة فؤاد الحسين وجابر عبدالهادي محمد وحذيفة علي الأهدل وياسر محمد دهني ونواف تركي هيج".

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كما شيعت المليشيات ثلاثة من قتلاها في مديرية باجل بمحافظة الحديدة، وهم :"الرائد عمر حسن محمد شلاع والمقدم حسن محمد محمد شلاع والملازم ثاني عمار عمري حسن المشعبي" بحسب وكالة "سبأ" الحوثية.

وحسب الوكالة الحوثية فإن هؤلاء قتلوا في معركة النفس الطويل في عدد من الجبهات" دون ذكر مزيد من التفاصيل عن ملابسات وزمان ومكان مقتلهم.

وتكبدت المليشيات الحوثية، خلال الأيام القليلة الماضية، خسائر فادحة في الارواح والعتاد، في مختلف الجبهات القتالية، وسقط العشرات من عناصرها بين قتيل وجريج.