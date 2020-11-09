شكرا لبحثكم عن خبر نسيان ”مقص” في بطن أحد جرحى الجيش اليمني و”هيئة مستشفى مارب” تتجاوب والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر طبية، السبت، أن أطباء هيئة مستشفى محافظة مارب العام، نسوا "مقص" في بطن أحد جرحى الجيش اليمني، فيما "هيئة المستشفى" تتجاوب بفتح تحقيق عاجل.
وذكرت المصادر لـ"المشهد اليمني"، أن الأطباء بالمستشفى نسوا المقص أثناء إجراء عملية جراحية لأحد جرحى الجيش؛ وفقا لصورة الاشعة المرفقة.
واشارت المصادر الى أن هيئة المستشفى فتحت تحقيقاً عاجلاً بخصوص ادعاءات الأخطاء الطبية، وسيتم الرفع بنتائج التحقيق، وإعلانها للرأي العام.
يأتي ذلك بعد أن تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأشعة مقطعية على الصدر تظهر وجود خطأ طبي في عملية جراحية أجريت لأحد جرحى الجيش.
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