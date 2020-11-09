شكرا لبحثكم عن خبر انكسار مليشيا الحوثي جنوبي مارب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت قوات الجيش اليمني ورجال القبائل مساء اليوم الاحد، من كسر زحف للمليشيا الحوثية بمديرية رحبة، جنوبي محافظة مارب وسط معلومات بسقوط عدد من القتلى والجرحى؛ وفقا لما ذكرته مصادر ميدانية لـ"المشهد اليمني".

وأوضحت المصادر بأن مقاتلات التحالف العربي ساندت قوات الجيش ورجال القبائل بأكثر من غارة على تحركات للمليشيا الحوثية تم خلالها تدمير عربتين عسكريتين للمليشيا .

ونوهت المصادر بأن مقاتلات التحالف ماتزال تحلق حتى لحظة كتابة الخبر في سماء المديرية بعد تنفيذها لثلاث غارات قبل قليل على أهداف تابعة للمليشيا الحوثية .

ولقي مشرف مديرية رحبة القيادي الحوثي أبو طارق الحمزي الذي ينتمي إلى محافظة صعدة، مصرعه يوم أمس الأول بالإضافة إلى المشرف الثقافي العقائدي للجماعة بغارة جوية لمقاتلات التحالف العربي.