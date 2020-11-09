شكرا لبحثكم عن خبر قيادي حوثي: معركتنا في مأرب خاسرة وشبابنا يواجهون محرقة حقيقية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال قيادي في مليشيا الحوثي الانقلابية إن المعركة التي تخوضها عناصر المليشيا في مأرب خاسرة بامتياز وأنها دمرت معظم قواتهم، لكنه أوضح أن هناك من يستمرئ ويرتاح لقوافل القتلى والجرحى الذين ينزفون يوميا لإرضاء رغباتهم في القتل وتصفية أبناء القبائل اليمن.

وقال القيادي صالح هبرة – أحد مؤسسي حركة مليشيا الحوثي – في مداخلة له على قناة سعودية 24 مساء اليوم إن الجماعة تستنزف في مأرب ويقتل يوميا العشرات من شباب اليمن بسبب سوء القيادة، والاستهانة بأرواح القبائل اليمنية . داعيا أبناء القبائل للانسحاب من الجبهات فهناك تصفية عرقية لصالح أسرة واحدة.

وتابع هبرة: "عندما أسسنا حركة أنصار الله كان هدفنا هو دولة مدنية تنطلق من الشعب ويحكمها الشعب، لكن ما حصل أنه تم الانقلاب على أهدافها لصالح أسرة واحدة تتحكم في قرارها وتقود الشباب إلى المحرقة، دون أدنى شعور بالمسؤولية والإحساس الوطني وكأن من يقتلون جاءوا من كوكب آخر".

وقال لم نرى في مأرب منذ ثمانية أشهر سوى مشاهد الجنائز اليومية وصور الضحايا في الشعاب والصحاري، أما مأرب فلم نرى فيها أي تواجد للمجاهدين، ورغم ذلك يجرؤون على ممارسة الكذب ليل نهار أنهم سيطروا على مأرب ودخلوا مأرب حتى فقدوا الثقة عند الناس.

ووجه هبرة مناشدة لقيادة المملكة بأن تعمل على حقن الدماء .. وقال إن من يقتلون هم المغرر بهم وهم أبرياء تسوقهم قيادة عنصرية إلى المحارق .. داعيا المغرر بهم إلى الانسحاب أو تسليم أنفسهم لإخوانهم في الجيش الوطني والذين سيسلمونهم إلى الأيدي الأمينة بالمملكة العربية السعودية.

وردا على سؤال حول العداء الذي تحمله المليشيا للملكة أكد هبرة أن المملكة ليست خصم للشعب اليمني، وأن الخصم الحقيقي هي إيران، فالمملكة تحتضن 3 مليون يمني، وتمدهم بالمساعدات والمشاريع، ومن حقها الدفاع عن أمنها القومي من المد الفارسي.

وقبل يومين شن هبرة، القيادي الحوثي هجوما جديدا على جماعته، بعد أقل من يومين على تسلم ما يسمى رئيس المجلس السياسي المدعو مهدي المشاط أوراق اعتماد الإرهابي حسن إيرلو كسفير لإيران لدى سلطة المليشيا الحوثية.

وتشهد مليشيا الحوثي الانقلابية صراعا بين عدد من أجنحتها، يتمحور حول الهيمنة على النفوذ والسلطة والمال، وجاء مقتل القيادي حسن زيد الشهر الماضي، وقبله عديد من القيادات الفكرية تأكيد واضح حول الصراعات التي تحدث في صفوفهَم..