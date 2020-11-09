شكرا لبحثكم عن خبر مقترح بإنشاء محاكم متخصصة بقضايا الأراضي والصحافة والمطبوعات والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - اطلع وزير العدل بحكومة تصريف الأعمال علي هيثم الغريب، اليوم، على سير امتحانات طلاب الدراسات التخصصية العليا الدفعة 23 البالغ عددهم 300 طالب وطالبة، بالمعهد العالي للقضاء في العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد الوزير الغريب، أهمية تخرج الدفعة الثانية من معهد القضاء في عدن وتواصل تخرج المزيد من الدفعات من المعهد، كون ذلك سيمكن قيادة السلطة القضائية من التركيز على القضاء المتخصص، وذلك بتعيين القضاة أصحاب الخبرة في المحاكم وفقا للتخصصات.

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ولفت إلى أنهم بصدد رفع مقترحات إلى مجلس القضاء الأعلى بشأن إنشاء محاكم متخصصة تحديدا بقضايا الأراضي في محافظات عدن وحضرموت ومأرب للإسراع في تلك القضايا التي تحتاج إلى مهنية عالية.

وقال إنه سيتم أيضا إنشاء محكمة في عدن للنظر بقضايا الصحافة والمطبوعات والنشر المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة، كما سيتم الرفع إلى مجلس القضاء الأعلى بدراسة تتعلق بالنظام الخاص بالنظر بالقضايا الإدارية والبدائل المختلفة المتعلقة بالقضاء الإداري لحساسية القضايا وتداخلاتها مع جهات حكومية.

وأضاف وزير العدل، إلى أن ذلك يأتي في إطار قانون السلطة القضائية الذي يسمح بإنشاء محاكم ابتدائية متخصصة بقرار من مجلس القضاء وبناءا على مقترح من وزير العدل.