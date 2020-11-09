مصرع عشرات الحوثيين شمالي مأرب ومقاتلات التحالف تدمر عتادهم العسكري

شكرا لبحثكم عن خبر مصرع عشرات الحوثيين شمالي مأرب ومقاتلات التحالف تدمر عتادهم العسكري والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر ميدانية، اليوم الاحد، بمصرع عشرات الحوثيين شمالي محافظة مأرب، فيما مقاتلات التحالف العربي دمرت عتادهم العسكري.
وقالت المصادر لـ"المشهد اليمني"، أن العشرات من مليشيا الحوثي لقو مصارعهم وأسر أكثر من 30 عنصر خلال مواجهات عنيفة مع أبطال الجيش اليمني والمقاومة في معارك اليوم في جبهة عدوان شمالي المحافظة.
واشارت المصادر الى أن مدفعية الجيش ومقاتلات التحالف دمرت أربعة أطقم حوثية بمن فيها فيما لاتزال المعارك مستمرة وسط ذعر حوثي من شراسة المقاومة.
وكانت قوات الجيش اليمني ورجال القبائل، استعادوا عدة قرى من المليشيا الحوثية بمديرية مدغل شمال غربي المحافظة.
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