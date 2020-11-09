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مصرع عشرات الحوثيين شمالي مأرب ومقاتلات التحالف تدمر عتادهم العسكري

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يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر ميدانية، اليوم الاحد، بمصرع عشرات الحوثيين شمالي محافظة مأرب، فيما مقاتلات التحالف العربي دمرت عتادهم العسكري.

وقالت المصادر لـ"المشهد اليمني"، أن العشرات من مليشيا الحوثي لقو مصارعهم وأسر أكثر من 30 عنصر خلال مواجهات عنيفة مع أبطال الجيش اليمني والمقاومة في معارك اليوم في جبهة عدوان شمالي المحافظة.

واشارت المصادر الى أن مدفعية الجيش ومقاتلات التحالف دمرت أربعة أطقم حوثية بمن فيها فيما لاتزال المعارك مستمرة وسط ذعر حوثي من شراسة المقاومة.

وكانت قوات الجيش اليمني ورجال القبائل، استعادوا عدة قرى من المليشيا الحوثية بمديرية مدغل شمال غربي المحافظة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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