شكرا لبحثكم عن خبر تشغيل الرحلات الجوية الى مطار صنعاء الدولي بشكل يومي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر ملاحية، اليوم الاحد، بتشغيل الرحلات الجوية الى مطار صنعاء الدولي بشكل شبه يومي.

وقالت المصادر لـ"المشهد اليمني"، أنها شاهدت خلال الايام الماضية وحتى أمس وصول عدة رحلات لطائرات مدنية الى المطار، ما أثار استغراب المواطنين وخصوصا المرضى الذين يعانون الامرين جراء اغلاق المطار.

واشارت المصادر الى أن الكثير يتساءلون عن طبيعة تلك الرحلات المتواصلة منذ ما بعد أكبر صفقة لتبادل الاسرى بين الحكومة اليمنية المعترف بها ومليشيا الحوثي، التي رعتها الامم المتحدة.

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ونوهت المصادر بأن المثير للاستغراب هو عدم اعلان أي منظمة أو جهة عن وصول رحلات الى مطار صنعاء وما طبيعتها وماذا تحمل على متنها.

وفي وقت سابق، اعلنت سلطات المليشيا عن اغلاق المطار أمام الرحلات الانسانية، بفعل أزمة المشتقات النفطية في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها، والتي تقترب من انهاء عامها الاول.

ويخدم مطار صنعاء الدولي أكثر من 8 ملايين مواطن من كافة المحافظات، سواء في مناطق الجنوب أو الشمال؛ وفقا لتصريحات اعلامية سابقة.