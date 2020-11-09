شكرا لبحثكم عن خبر مسؤول يمني يصافح الرئيس الأمريكي بايدن لتهنئته بفوزه بالإنتخابات! "صورة" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، صورة تجمع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن مع أحد مساعدي الرئيس عبد ربه منصور هادي. وتظهر الصور التي نشرها موقع " الشرعية" على تويتر، محمد هادي السكرتير السابق للرئيس هادي، يصافح الرئيس الأمريكي المنتخب بايدن. وسارعت قيادات يمنية بإرسال برقيات التهاني إلى الرئيس بايدن، بينهم الرئيس هادي.



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