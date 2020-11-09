شكرا لبحثكم عن خبر نجل حسين الحوثي يحتل منزل القيادي في المؤتمر ياسر العواضي في صنعاء ويسكن فيه والأخير يعلق والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - قال القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام والشيخ القبلي ياسر العواضي أن ميليشيا الحوثي احتلت منزله في صنعاء.

وقال العواضي في تغريدة على حسابه في تويتر رصدها "المشهد اليمني" ابلغني صديق في امانة العاصمة انه ابلغه مايسمى الحارس القضائي ان علي حسين الحوثي نائب وزير داخلية الحوثي احتل بيتي المنهوب في حي السفارة الالمانية بصنعاء وسكن فيه"

وأضاف العواضي أن هذا "ليس هذا المهم .. الاهم انه طالما قيادات الحوثي بدأت تتضح للناس مقراتها وسكنها فهذا مؤشر انه طاب لهم المقام وقربت"

ويجدر الاشارة إلى أن المتهم باحتلال بيت العواضي في صنعاء هو نجل مؤسس ميليشيا الحوثي والذي يشغل حاليا منصب نائب وزير الداخلية في حكومة ميليشيا الحوثي غير المعترف بها دوليا.

وقد قام العواضي بانتفاضة مسلحة في مديرية ردمان أل عواض ضد ميليشيا الحوثي بعد قتل الميليشيا لامرأة من أل الأصبحي في محافظة البيضاء.

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