شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصدر عسكري: القضاء على حشود وتجمعات كبيرة للحوثيين في الحزم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مصدر عسكري: القضاء على حشود وتجمعات كبيرة للحوثيين في الحزم الإثنين 9 نوفمبر 2020 قال مصدر عسكري، إن القوات الحكومة مسنودة بطيران التحالف العربي تمكنت من القضاء على حشود وتجمعات وتعزيزات للمليشيات الحوثية شرق مدينة الحزب عاصمة محافظة الجوف (شمالي اليمن).

Advertisements وأضاف ربيع القرش؛ المتحدث الرسمي باسم قوات الجيش الوطني بمحافظة الجوف؛ إن حشود وتجمعات لأفراد وآليات المليشيات الحوثيه شرق الحزم كانت في طريقها لتعزيز جبهات الجدعان ونجد العتق لكن سرعان ماتم نسفها بمن فيها. وأشار القرشي إلى أنه تم القضاء على تلك الحشود الحوثية بضربات جويه متتاليه لطيران التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن. وتخوض قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على امتداد الجبهات القتالية بمحافظة الجوف، واسفرت المعارك عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصدر عسكري: القضاء على حشود وتجمعات كبيرة للحوثيين في الحزم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.