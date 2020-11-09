شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبرى تصعق الجمهور بصورة فاضحة من داخل المنزل .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين الشرقاوي - شاركت النجمة ياسمين صبرى متابعيها على موقع إنستجرام، بصورة من داخل منزلها، وعلقت عليها قائلة: “Hello“، وما أن نشرت الصورة حتى انهالت عليها الكثير من التعليقات.

وفى وقت سابق نشرت ياسمين صبرى صورة لها من داخل سيارتها المكشوفة، واكتفت بالتعليق عليها من خلال إيموشنين بقلب أسود. ويأتى ذلك بعدما سبق. كما وشاركت ياسمين صبرى متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام بصورة أثناء عودتها من الجونة. بعدما شاركت هناك ضمن فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائى، وجاءت الصورة أثناء تواجدهما في الطائرة. وبمجرد نشر الصورة لاقت تفاعلا كبيرا من قبل متابعيها، فيما اكتفت الفنانة بالتعليق على الصورة بقلب أسود.

وخطفت ياسمين صبرى الأضواء على السجادة الحمراء فى حفل الافتتاح، حيث ظهرت بإطلالة جذابة مرتدية فستانا أزرق خطفت به الأضواء على السجادة الحمراء. مؤكدة فى تصريحاتها على هامش المهرجان أن “الجونة السينمائى” جزء من عالمها كممثلة. وإنها تقريبا لا تحضر سوى هذا المهرجان.

وفى وقت سابق، أشارت ياسمين صبرى خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدى فى الجونة، أنها طيلة الوقت تسعى للقراءة والتثقيف من نفسها. وأن القراءة بالنسبة لها لا تقتصر على السيناريوهات فحسب، خاصة أنها لا تخرج من منزلها كثيرا سوى للتصوير فقط، وكذلك كانت تخرج للجيم. حتى أصبح الجيم فى منزلها الآن، وأكدت أنها تقرأ حاليا بعض المسلسلات لخوض سباق دراما رمضان المقبل. وإنها تحضر لعدة أفلام خلال الفترة المقبلة.