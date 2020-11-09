شكرا لبحثكم عن خبر مصدر عسكري: القضاء على حشود وتجمعات كبيرة للحوثيين في الحزم (تفاصيل) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال مصدر عسكري، إن القوات الحكومة مسنودة بطيران التحالف العربي تمكنت من القضاء على حشود وتجمعات وتعزيزات للمليشيات الحوثية شرق مدينة الحزب عاصمة محافظة الجوف (شمالي اليمن).

وأضاف ربيع القرش؛ المتحدث الرسمي باسم قوات الجيش الوطني بمحافظة الجوف؛ إن حشود وتجمعات لأفراد وآليات المليشيات الحوثيه شرق الحزم كانت في طريقها لتعزيز جبهات الجدعان ونجد العتق لكن سرعان ماتم نسفها بمن فيها.

وأشار القرشي إلى أنه تم القضاء على تلك الحشود الحوثية بضربات جويه متتاليه لطيران التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

وتخوض قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على امتداد الجبهات القتالية بمحافظة الجوف، واسفرت المعارك عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين.