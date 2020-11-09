شكرا لبحثكم عن خبر "اليونسيف" تعترف بميليشيا الحوثي كحكومة شرعية وتثير موجة غضب (صورة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أثار بيان لمنظمة اليونسيف التابعة للأمم المتحدة اليوم موجة من الغضب والسخط لدى مرتادي وسائل التواصل الاجتماعي اليمنيين.

وقالت منظمة اليونسيف في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر رصدها "المشهد اليمني" أن ممثلها " السيد فيليب دواميل، قام بزيارة إلى وزارة الخارجية في صنعاء"

وقال الناشطون أن هذا يمثل اعترافا من المنظمة بالميليشيا كحكومة شرعية.

وأشار الناشطون إلى أن مقر وزارة الخارجية اليمنية حاليا في العاصمة المؤقتة عدن وأن مقرها في صنعاء محتل من قبل الميليشيا الحوثية عندما احتلت العاصمة منذ 2014 .

واتهم النشطاء المنظمة بالتواطؤ مع الميليشيا الحوثية الانقلابية بشكل علني وواضح مطالبن الحكومة الشرعية بالرد على هذه الخطوات التي تشرعن انقلاب الميليشيا.