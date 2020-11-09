شكرا لبحثكم عن خبر أول تصريح أمريكي بعد فوز ”بايدن” بشأن الحرب في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن عضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي رو خانا، الأحد، إن "بلاده ستوقف تمويل الحرب في اليمن".

وقال خانا، في تغريدة عبر توتير، إننا "سنوقف تمويل الحرب في اليمن".

وبعد ترشيحه رسميا من قبل حزبه، أعلنت حملة المرشح الديمقراطي جو بايدن، بشكل رسمي ضمن برنامجه الانتخابي، أنه "سينهي دعم الولايات المتحدة لحرب السعودية في اليمن إذا انتخب رئيسا".

وأوضح بيان، نشر على صفحة بايدن الانتخابية، "سنعيد تقييم علاقتنا بالسعودية، وننهي الدعم الأمريكي لحرب السعودية في اليمن، ونتأكد من أن الولايات المتحدة لا تتنكر لقيمها من أجل بيع الأسلحة أو شراء النفط".