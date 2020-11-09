شكرا لبحثكم عن خبر جماعة الحوثي تعلن وصول كمية من المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت مليشيا الحوثي الإنقلابية، الأحد، وصول كمية من المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة (غربي اليمن).

وقال يحيى شرف الدين نائب مدير مؤسسة موانئ البحر الأحمر الخاضعة لسلطة مليشيا الحوثي في تصريح له: "إن السفينة وصلت ميناء الحديدة، الأحد، محملة بـ 29 ألفا و619 طنا من البنزين".

وتعاني المناطق الخاضعة للحوثيين، من شح كبير في الوقود منذ أشهر، وتتهم الجماعة كلا من التحالف العربي والحكومة اليمنية باحتجاز السفن النفطية، ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة الجماعة.

ونهاية يوليو/ تموز الماضي، رفضت جماعة "الحوثي" مبادرة للحكومة اليمنية، لاستئناف دخول الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، عبر ميناء الحديدة.

واشترطت الحكومة في مبادرتها آنذاك، أن يتم إيداع كافة إيرادات السفن الداخلة إلى ميناء الحديدة في حساب خاص جديد لا يخضع للحوثيين.

وتقبل مبادرة الحكومة بإمكانية اقتراح آلية محددة تضمن فيها الأمم المتحدة، الحفاظ على هذه العائدات، واستخدامها في تسليم رواتب الموظفين بعموم اليمن، بحيث لا يتم التصرف بها إلا بعد اتفاق.