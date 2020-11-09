عدن - ياسمين عبد الله التهامي - معارك عنيفة بين الجيش الوطني والحوثيين في الجوف وتعز

الإثنين 9 نوفمبر 2020

الخليج 365

تواصلت المعارك العنيفة، بين قوات الجيش الوطني، المسنودة من التحالف العربي، من جهة، ومليشيات الحوثيين، الأحد، في الأطراف الشرقية للعاصمة اليمنية صنعاء، وفي محافظتي الجوف وتعز، وسط مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيات، بينهم قيادي ميداني.



وقال موقع الجيش اليمني الرسمي، إن قوات الجيش ورجال القبائل، تمكنوا الأحد، من كسر هجمات ”فاشلة“ حاولت مليشيات الحوثيين، شنّها على مواقع متعددة يسيطر عليها الجيش، في مديرية نهم، شرقي العاصمة اليمنية صنعاء.

وذكر الموقع، أن مقاتلات التحالف العربي، شنّت عدّة غارات جوية على تعزيزات عسكرية تابعة للحوثيين، في حين قصفت مدفعيات الجيش مواقع عسكرية استراتيجية تابعة لهم، في مديرية نهم، ما أسفر عن مصرع وإصابة العشرات من الحوثيين.

وتمكنت قوات الجيش، من إسقاط 4 طائرات مسيرة من دون طيار، تابعة للحوثيين، كانت في مهمة استطلاعية للمواقع العسكرية التابعة للجيش في جبهات نهم، شرقي صنعاء.

وفي محافظة الجوف، شمالي البلاد، استهدفت طائرات التحالف العربي، تعزيزات عسكرية تابعة للحوثيين، شرقي مدينة الحزم، مركز المحافظة، ما أسفر عن تدمير عدد من الآليات العسكرية، ومقتل وإصابة من كانوا على متنها.

وقال موقع الجيش اليمني، إن الجبهات الشرقية من محافظة الجوف، لا تزال تشهد مواجهات بين قوات الجيش اليمني، ومليشيات الحوثيين، وسط تقدم لقوات الجيش.

من جانبه، قال المركز الإعلامي للقوات اليمنية المسلحة، على تويتر، إن قوات الجيش المدعومة من المقاومة الشعبية، شنّت مساء الأحد، هجومًا عنيفًا على مواقع تابعة لمليشيات الحوثيين، بمنطقة ”قهبان“ بمديرية مقبنة، غربي محافظة تعز.

وذكر المركز الإعلامي، أن الهجوم أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 15 عنصرًا من عناصر مليشيات الحوثيين، بينهم قيادات ميدانية.

في غضون ذلك، اعترفت مليشيات الحوثيين، الأحد، بمقتل أحد قياداتها الميدانية العقائدية، المدعو ”عبدالكريم حسين الجماعي“، المكنى بـ“أبي جواد“، دون أن تفصح عن موقع مقتله.

ونقل موقع الجيش اليمني، على لسان مصدر عسكري، ترجيحه أن يكون القيادي ”الجماعي“، المنتحل رتبة ”لواء“، قتل شرق مديرية حيران، بمحافظة حجة، شمال غرب البلاد، إثر الضربات المدفعية لقوات الجيش يوم أمس الأول، والتي استهدفت عربتين عسكريتين، وأدت إلى مقتل معظم من كانوا على متنهما.