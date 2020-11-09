شكرا لبحثكم عن خبر بعد اختطاف طفلة في تعز ...أمن الضالع يعيدها إلى أسرتها والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الضالع وبالتعاون مع وجاهات منطقة العقله من القاء القبض على مختطف طفلة الى منطقة العقلة بمحافظة الضالع من إحدى قرى مديرية حيفان بمحافظة تعز.

والقت الاجهزة الامنية القبض على الجاني " ع. ح. ص " من محافظة الحديدة وايداعة السجن واعادة الطفلة الى اهلها واسرتها

وثمن مشائخ واعيان مديرية حيفان واهل الطفلة المختطفة في رسالة شكر وعرفان موجهه لمشائخ واعيان منطقة العقله الاوفياء وأبناء الضالع عموماً والاجهزة الامنية عن امتنانهم الجزيل للموقف الإنساني النبيل مع أسرة الطفله وللجهود المبذولة من قبل وكيل اول محافظة الضالع فضل قردع والاجهزة الامنية ممثلة بقائد قوات الحزام الأمني العميد أحمد قايد العمري ومدير عمليات الحزام الأمني وقائد الشرطه العسكريه ومدير أمن المحافظة وعدد من الشخصيات الاجتماعية بالضالع في إعادة الطفلة لأسرتها وايداع خاطفها ادارة أمن الضالع.