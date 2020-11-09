شكرا لبحثكم عن خبر مبادرة شجاعة لإنقاذ اليمن قبل خلط الاوراق من جديد إثر فوز ”بايدن” وانتقاده للسعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دعا الدكتور أبوبكر القربي، وزير الخارجية الاسبق، الامين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام، اليوم الاحد، الى مبادرة شجاعة لإنقاذ اليمن قبل خلط الاوراق من جديد إثر فوز "بايدن" وانتقاده للسعودية.

وقال في تغريدتين على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر"، تابعها "المشهد اليمني"، أن " البعض يهلل لفوز بايدن لأنه سيحل أزمة اليمن بناء على خطابه الانتخابي و انتقاده للسعودية، الا انه موقف قد تغيره مصالح أمريكا فلكل موقف ثمن والاغنياء قادرون على دفعه".

واستدرك: "لذلك يجب استعادة ملف الحل الى أيدي اليمنيين بإعلان قبولهم للتفاوض في مبادرة شجاعة لإنقاذ اليمن قبل خلط الاوراق من جديد".

وأشار الى أن "الانتخابات الامريكية اظهرت الوجه الناصع للديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وما يهددها من خطر حاكم لا يؤمن بها ومن نزعات التطرف والشعبوية والعنصرية".

وأكد قائلا:" ولهذا لابد لها من دستور وقضاء يحميانها وشعوب تواجه الظلم وترفض الخضوع المؤسف أن يضع رئيس أمريكي نفسه في صف رؤساء يرفضون ارادة شعوبهم".

وكان أن نواب ديمقراطيين أمريكيين، قالوا أنهم سيوقفون تمويل الحرب السعودية في اليمن.

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية، السبت، فوز جو بايدن، على ترامب ليصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.