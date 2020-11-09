شكرا لبحثكم عن خبر انقلاب جديد لميليشيا الحوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تواصل ميليشيا الحوثي الكهنوتية والمدعومة من إيران نقض عهودها ومواثيقها التي تبرمها مع مختلف الأطراف السياسية في اليمن.

وقد انقلبت ميليشيا الحوثي اليوم على الاتفاق الجديد لفتح الطريق الذي يربط مناطق سيطرة الشرعية وميليشيا الحوثي في محافظة الضالع.

وقال الناطق الرسمي باسم محور الضالع فؤاد جباري في تغريدة على حسابه في تويتر "صباح اليوم الأحد قمنا بفتح الممرات من جانب واحد وتعتبر الممرات سالكة من جانبنا أمام الشاحنات والمارة إلى آخر نقطة تابعة لنا"

وأكد جباري أن ميليشيا الحوثي"تعرقل جهود فريق مكتب المبعوث الدولي الرامية لفتح الممرات الإنسانية، ولاتزال هذه الممرات مقطوعة من جهته حتى اللحظة"

وكان رئيس التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية الدكتور حمود العودي الذي يقود الوساطة بين الميليشيا والشرعية قال أمس السبت إنه "وبتعاون كل الأطراف، تم اليوم فتح طريق قعطبة الفاخر - إب أمام الحركة التجارية بين عدن وصنعاء وكل الوطن.