شكرا لبحثكم عن خبر اتفاقية لإنشاء أول ميناء بحري في شبوة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وقع محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو، اليوم الاحد، اتفاقية لإنشاء أول ميناء بحري للمحافظة النفطية على البحر العربي؛ وفقا لوكالة "سبأ"، بنسختها الشرعية.

و قالت الوكالة إن الاتفاقية، ابرمت مع شركة "كيو واي زد للتجارة العامة" دون معلومات اوفى حول الشركة المنفذة لمشروع ميناء "قنا" وهو اسم مرفأ تاريخي في مديرية رضوم الساحلية.

وتنص الإتفاقية على "قيام الشركة بتنفيذ المرحلة الاولى من مشروع ميناء قنا التجاري شاملا توفير خزانات عائمة للمشتقات النفطية خلال 60 يوما”.

فيما تقضي المرحلة الثانية "ببناء ارصفة تفريغ للمشتقات النفطية مع ثمانية خزانات استراتيجية بسعة اجمالية تصل الى 60 الف طن، اضافة الى بناء ارصفة النشاط التجاري للميناء".