شكرا لبحثكم عن خبر انفراجة وشيكة.. وصول سفينة تحمل البنزين إلى ميناء الحديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر إعلامية إن سفينة تجارية وصلت الى ميناء الحديدة اليوم الأحد على متنها 29619 طنا من البنزين.

وكشفت المصادر أن الشحنة الجديدة توسطت لها الأمم المتحدة لتخفيف أزمة وقود خانقة في مناطق سيطرتها.

و أضافت المصادر هناك، أن السفينة "هواسا" المحملة بالشحنة دخلت غاطس الميناء التجاري على البحر الأحمر، بعد نحو 7 أشهر من احتجازها لدى قوات التحالف بقيادة السعودية.

وتعيش مناطق الحوثيين أزمة مشتقات نفطية خانقة بينما انتعشت السوق السوداء بشكل غير مسبوق.