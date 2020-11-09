شكرا لبحثكم عن خبر توجيه عاجل لـ”العرادة” بشأن أحد جرحى الجيش اليمني الذي عثر على ”مقص” في بطنه (صورة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدر اللواء سلطان بن علي العرادة، محافظ محافظة مارب، اليوم الاحد، توجيها عاجلا بشأن أحد جرحى الجيش اليمني التي أظهرت صور الاشعة نسيان "مقص" في بطنه، إثر عملية جراحية سابقة.

وقال مصدر طبي لـ"المشهد اليمني"، أن اللواء العرادة زار الجريح انس عبدالكريم حيدر، و وجه بتشكيل لجنة تحقيق في الحادثة برئاسة وكيل المحافظة للشؤون الادارية، عبدالله الباكري.

وأشار المصدر الى أن الجريح حيدر يرقد الان في العناية المركزة بهيئة مستشفى مارب العام.

ونوه المصدر بأن فريق طبي في المستشفى بدء بإجراء عملية للجريح حيدر، وإزالة المقص من بطنه الذي تسبب به فريق آخر في المستشفى.

وكان مصدر طبي، أفاد أمس السبت، بأن أطباء هيئة مستشفى مارب العام، نسوا "مقص" في بطن أحد جرحى الجيش، فيما "هيئة المستشفى" تتجاوب بفتح تحقيق عاجل، وإعلان النتيجة خلال أربعا وعشرين ساعة والتي من المقرر أن تعلن مساء اليوم.

يأتي ذلك بعد أن تداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي صورة لأشعة مقطعية على الصدر تظهر وجود خطأ طبي في عملية جراحية أجريت لأحد جرحى الجيش.