شكرا لبحثكم عن خبر بالاسم والمحافظة والرتبة... مصرع 230 حوثي في ثمانية أيام فقط باعتراف المليشيا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعترفت ميليشيا الحوثي، بمقتل أكثر من 200 من عناصرها في مواجهات مع القوات الحكومية، في عدة جبهات، وذلك خلال ثمانية أيام فقك.

ووفقا لوسائل إعلام تابعة لمليشيا الحوثي فقد بلغ عدد القتلى الذين تم تشيعهم منذُ ثمانية أيام (10/30 – 11/7) 230 عنصراً، بينهم عشرات الضباط، والذي وزعت لهم الميليشيا رتباً صورية.

ووفقا لقناة المسيرة مباشر على تيليجرام فإن القتلى موزعين على محافظات (صنعاء، عمران، ذمار، البيضاء، إب، ريمة، الحديدة، حجة، تعز).

ونشر المصدر أونلاين كشوفات بأسماء القتلى الحوثيين والمحافظات التابعين لها ورتب الضباط منهم.

وبشكل يومي تعلن وسائل الإعلام الحوثية تشييع العشرات من مقاتلي الجماعة الذي تقول إنهم قتلوا وهم "يؤدون واجبهم في معركة الدفاع عن الوطن في عدد من الجبهات".