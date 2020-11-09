شكرا لبحثكم عن خبر مسلسل تفريس اليمن.. رجل دين لبناني شيعي يعلق عن تخرج أول دفعة قسم اللغة الفارسية من جامعة صنعاء والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - قال رجل الدين الشيعي المعارض لحزب الله محمد علي الحسيني، في تغريدة له أن تخريج اول دفعة من تخصص اللغة الفارسية في جامعة صنعاء(المحتلة) بعنوان دفعة قاسم سليماني يعتبر ضمن مسلسل تفريس اليمن بعد العراق.

وأكد الحسيني وهو الأمين العام للمجلس الاسلامي العربي في لبنان ان تخرج دفعة لطلاب حوثيين من كلية اللغات بجامعة صنعاء لقسم اللغة الفارسية،، من مسلسل تفريس اليمن بعد العراق بات مكشوفا ومفضوحا وايران لا تسعى الى الهيمنة السياسية والعسكرية فحسب بل والى ابتلاع البلاد العربية واحدا تلو الآخر

مؤكداً أن اليمن عربي وسيبقى ولو كره الكارهون.

وكانت مليشيا الحوثي المسيطرة على جامعة صنعاء قد أعلنت تخرج أول دفعة من قسم اللغة الفارسية والتي أسموها دفعة قاسم سليماني.