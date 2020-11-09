شكرا لبحثكم عن خبر حملة تهجير حوثية بحق أساتذة جامعة صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر أكاديمية، اليوم الاحد، بأن سلطات مليشيا الحوثي تشن حملة تهجير بحق أساتذة جامعة صنعاء.

وقالت المصادر لـ"المشهد اليمني"، أن إدارة جامعة صنعاء قامت باقتحام شقة البروفيسور والمؤرخ سيد مصطفى سالم، أستاذ التاريخ بالجامعة، واخرجت عفشه منها وتسليمها لدكتور آخر.

وبينت المصادر أن سيد مصطفى حضر من مصر للتدريس في قسم التاريخ بالجامعة، منذ افتتاحها في مطلع سبعينات القرن العشرين، وبعد انتهاء مدة إعارته رفض مغادرة اليمن، ومنذ ذلك التاريخ وهو يؤدي واجبه التدريسي والعلمي في الجامعة، وتخرج من تحت يده أجيالا من المؤرخين، وألف عدة كتب عن تاريخها، وقامت اليمن نتيجة لذلك بمنحه الجنسية اليمنية.. وأثناء زيارته لأهله في مصر خلال العطلة الصيفية اشتعلت الحرب الحالية في اليمن وتوقف الطيران إلى صنعاء ما منعه من العودة.

وأشارت المصادر الى أن ادارة الجامعة قامت أيضا بإنذار أسرة الدكتور يوسف محمد عبد الله بإخلاء شقته الصغيرة.

ودعت المصادر الى وقف إجراءات طرده من الشقة لكونه أحد أبرز علماء الآثار في العالم، وكذلك إعادة شقة البروفيسور سيد مصطفى.

وارتفعت الممارسات اللا مسؤولة ضد أساتذة الجامعة من قبل المسؤولين عن السكن في جامعتي صنعاء وذمار.