نائب أمريكي: سنوقف تمويل الحرب السعودية على اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

قال عضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي رو خانا، إن “بلاده ستوقف تمويل الحرب التي تقودها السعودية في اليمن منذ نحو 6 سنوات”.

وغرد خانا، عبر توتير: “سنوقف تمويل الحرب السعودية في اليمن”.

ويشهد اليمن منذ 6 أعوام، عدوان مستمر تقوده السعودية، أدى إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات، ودفع العدوان والحصار المفروض على اليمن بالملايين إلى حافة المجاعة.