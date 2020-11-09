- 1/2
- 2/2
جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات
قال عضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي رو خانا، إن “بلاده ستوقف تمويل الحرب التي تقودها السعودية في اليمن منذ نحو 6 سنوات”.
وغرد خانا، عبر توتير: “سنوقف تمويل الحرب السعودية في اليمن”.
ويشهد اليمن منذ 6 أعوام، عدوان مستمر تقوده السعودية، أدى إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات، ودفع العدوان والحصار المفروض على اليمن بالملايين إلى حافة المجاعة.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب أمريكي: سنوقف تمويل الحرب السعودية على اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.